Cae la confianza de los rusos en Putin según sondeo

Según la encuesta, que fue realizada en septiembre pasado, Putin, aunque encabeza la lista de políticos en los que más confían los rusos con el 39 por ciento, ha perdido 8 puntos porcentuales respecto a junio pasado y 20 en comparación con noviembre de 2017.

En segundo lugar, se sitúa el líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático, Vladímir Yirinovski, con el 15 por ciento, igualado con el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, quien perdió 4 puntos porcentuales respecto de junio.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, conserva la cuarta posición pero la confianza que tienen en él los ciudadanos también se vio mermada, con una caída del 14 al 10 por ciento.

El quinteto de los políticos en los que más confían los rusos lo completa el primer ministro Dmitri Medvédev, que obtuvo un 10 por ciento (un 9 por ciento en junio) y fue el único miembro del Gobierno que experimentó un aumento.

Un 18 por ciento de los participantes en la encuesta, que podía señalar más de una opción, dijo que no hay políticos en los que se pueda confiar, y otro 18 por ciento no contestó o no supo qué contestar a la pregunta.

Al mismo tiempo, según el Centro Levada, el 67 por ciento de los rusos respalda la gestión de Putin, mientras que 33 por ciento restante la desaprueba.

EFE