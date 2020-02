Cabello: Sanciones contra Conviasa son una agresión contra el país

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, repudió las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó a la Aerolínea Conviasa, y aseguró que Washington continuará con la presión internacional contra el país.

Al ser preguntado por el retorno del diputado, Juan Guaidó, al país, el dirigente político reiteró que no ocurrirá nada y que el parlamentario continuará con su mismo mantra.

«Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. No va a pasar nada, a él se lo comerá vivo su propia gente (…) Guaidó es la nada, no puede generar otra cosa que no sea la nada», expresó.