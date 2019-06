Cabello: Los traidores me provocan desprecio

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó la unión dentro de las filas del oficialismo para hacer frente a las presiones extranjeras.

“Hay gente que ha demostrado su lealtad una y mil veces y seguirán demostrando su lealtad”, argumentó al tiempo que reprochó a quienes traicionan el proceso revolucionario. ”Los traidores a mí me provocan desprecio”.

Señaló que “son muchas las presiones” y quien no tenga “acerado el espíritu” puede ser víctima del chantaje y de la traición, de dejarse comprar por “cuatro lochas”.

“Hay quienes traicionan la patria y se pasean por el mundo, van a negociar con el imperio más poderoso y peligroso del mundo (…) creen que pueden colocar un gobierno mequetrefe para vulnerar la soberanía nacional”, acotó Cabello.

Lamentó que “todos los faros del mundo” estén sobre Venezuela, agregó que se preguntarán por qué no han podido “derrocar al gobierno de Maduro (…) no saben que con la dignidad del pueblo venezolano no van a poder”.

Cuestionó que la oposición venezolana reconozca las direcciones emanadas de la Casa Blanca y reprochó “los ataques” provenientes del gobierno de Colombia.

Cuestionó las políticas implementadas por el país vecino, vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas. “Es un gobierno que prefiere los intereses de la oligarquía que de su pueblo”, dijo.

Desestimó una intervención militar en el país. “No sucedió hace 200 años y no va a suceder ahora (…) los que llaman a la intervención deben ser tratados como enemigos de la patria”, reiteró.

Cabello participó este martes en un acto sobre el Bicentenario del Paso del Libertador por el Río Arauca, donde presentó un acuerdo constituyente en honor a Simón Bolívar.

Unión Radio