Cabello: Ha resurgido la izquierda bolivariana

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la «izquierda bolivariana» resurgió en los países de la región por las malas gestiones que han realizado sus presidentes, lo que conllevó al alzamiento de los ciudadanos.

«Se han equivocado. Ha resurgido la izquierda bolivariana y revolucionaria. Ha resurgido la rebeldía de los pueblos. No hay manera que lo de Ecuador el presidente les mienta y ese pueblo se quede tranquilo. No hay manera que en Chile el presidente les mienta y ese pueblo se quede tranquilo. No hay manera que en Brasil y Colombia no pase nada, y no exploten como una olla de presión, porque están ahogando al pueblo que se está levantando», aseveró.