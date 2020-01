Cabello: En Bogotá se reunieron los »mayores terroristas del mundo»

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que en Bogotá se reunieron este lunes los mayores terroristas del mundo, en referencia a la celebración de la Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Sostuvo que no le preocupa la gira planificada por el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al señalar que no le ha hecho seguimiento.

»No me preocupa en nada, no le he hecho seguimiento, esa es su agenda, de los que creen que pueden vender el país, esa no es una cumbre antiterroristas, sino de terroristas, de los que promueven el terror del mundo, son los mayores terroristas del mundo».