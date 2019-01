Cabello aseguró que se reunió con Guaidó

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el pasado martes sostuvo una reunión con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.

En el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), indicó que por petición de Guaidó mantuvo una reunión en la que abordaron la situación que se vive actualmente.

“A mí me pidieron una reunión ayer escondido y yo di mi palabra que no iba a decir nada, porque yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mi, yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea”. dijo.

Cabello agregó que este miércoles recibió un mensaje del líder opositor, en el que le expresaba que había sido “muy presionado por todo el mundo”, para autoproclamarse como presidente de Venezuela.



Unión Radio