Cabello asegura que EEUU se «sigue equivocando» con Venezuela

CARACAS.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, rechazó el supuesto «bloqueo» o «cuarentena» que desea imponer Estados Unidos en el país.

Durante la juramentación de los equipos municipales y parroquiales del partido Psuv Miranda, aseguró que gobierno estadounidense se «sigue equivocando«.

Subrayó que las dificultades que padece el país actualmente en distintas áreas, repoden al bloqueo y sanciones impuestas por Estados Unidos .

«Si no fuese por las amenazas hoy día no serían 2millones 750mil viviendas construidas, serían 4 millones,(…) no andaríamos buscando una medicina, si no fuese por ese bloqueo estaríamos alcanzando mayores niveles de felicidad»