Cabello: EEUU sanciona a parlamentarios por diferir de Guaidó

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, al referirse a la decisión del Departamento de Tesoro de sancionar a la directiva del Parlamento liderada por Luis Parra, indicó que el gobierno estadounidense impone sanciones y actúa contra todo aquel que difiera de la «política que desea implementar en el país«.

“Así actúa EEUU quien no haga lo que ellos digan, les inventan cosas, nos inventan cosas, que hoy se lo estén haciendo a quienes no votaron por Juan Guaidó no nos sorprende. No están sancionando solo a los chavistas, sino a los sectores dentro de la oposición que no están de acuerdo con Guaidó”, dijo.