Cabello resalta resultados de la mesa de diálogo nacional

CARACAS.- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo este lunes que la oposición liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quiere volver a dialogar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Esa derecha violenta, quiere volverse a sentar, y lo primero que pide es que debe cesar la mesa nacional de diálogo.

No obstante, reiteró que Maduro ha dicho que no volverá a sentarse con la oposición representada por Guaidó hasta que no se «retracten» sobre la supuesta intención de este sector de entregar el Esequibo a Guyana.

Cabello resaltó que lo que se está discutiendo en esa mesa de diálogo nacional está «dentro de la Constitución. Todo dentro de ella, nada fuera de ella», sostuvo.

«Sectores de la oposición que se dieron cuenta que un golpe de Estado no es la salida pidieron la nacionalización del diálogo, se abrió espacio del diálogo y allí estamos debatiendo», resaltó Cabello durante una rueda de prensa de la referida organización con fines políticos.

La tolda roja reconoció el triunfo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, durante las elecciones en Argentina celebras el domingo y en las que venció al presidente Mauricio Macri con más de 48% de los votos.

Unión Radio