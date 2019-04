Cabello advirtió a la oposición que no entrará al centro de Caracas

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió a los líderes de la oposición que no permitirán manifestaciones de ese sector, en las zonas populares de centro de la capital.

“Ellos van y manifiestan allá en El Márques, váyanse para allá, pero para acá no, esto es territorio de paz, libre, soberano e independiente…Caracas es un territorio de paz, no para guarimbear”, manifestó.

Durante un acto de juramentación de miembros de la tolda roja en Caracas, Cabello rechazó los señalamientos contra los grupos llamados “colectivos” y la violencia que han generado durante algunas manifestaciones en el país.

“Todos pertenecemos a un colectivo. A los compañeros motorizados no los pueden ver en ningún lugar, porque no tienen una Harley Davidson sino una Bera, y por eso la AN en desacato los condena como terroristas”, aseveró.