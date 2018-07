Cabas: El deterioro en el sector eléctrico es progresivo

CARACAS.-El presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Afine (Aviem), Winston Cabas, aseguró que el deterioro en el sector eléctrico es progresivo, continúo y sostenido porque considera que, “las autoridades eléctricas no han trabajado con integridad y profesionalismo, la situación de crisis del sistema eléctrico de Venezuela, además lo primero que tienen que hacer es decirle al país la verdad”.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, de Unión Radio reiteró que no hay que echarle la culpa a un supuesto sabotaje y dijo que, “de 35 mil megavatios instalados solamente disponemos de 10 mil, la línea de transmisión no se le ha hecho mantenimiento, no hay ampliación ni hay forma de sustituirla”, además agregó que el 90 % de subestación de distribución ya cumplieron su vida útil.

Precisó que desde que han hecho las advertencias en el servicio eléctrico no han tomado ninguna medida para solucionar este problema y también acreditó la falta de mantenimiento a la migración de profesionales de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

“Ya no es el sabotaje, la falta de mantenimiento o la corrupción, ya es un problema integral que todas las variables se conjugan para llevar el sector eléctrico a una situación de crisis y caos que hoy vivimos”, acotó.