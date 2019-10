Buniak: No podrá renegociarse la deuda sin la aprobación de la AN

CARACAS.- Leonardo Buniak, consultor en Planificación Estratégica y Calificador de Riesgo Bancario, destacó que para renegociar la deuda externa venezolana es imprescindible la actuación de la Asamblea Nacional.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, apuntó que no puede haber un refinanciamiento o una restructuración de la deuda sin la aprobación de la AN. “Obligatoriamente por ley debe pasar por la AN porque un acreedor siempre va a pedir la certificación (parlamentaria) de la deuda”.