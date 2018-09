Bolivia condenó en Consejo de Seguridad de ONU injerencismo de EEUU

CARACAS.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó las acciones unilaterales, injerencistas y belicistas que promueve el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra naciones como Venezuela e Irán, en su afán de apropiarse de sus recursos naturales.

“A Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habría financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores; no amenazara con intervenciones militares a gobiernos dramáticamente electos como lo hace contra Venezuela. No le interesa los Derechos Humanos, ni la justicia. Si así fuera, firmaría los convenios internacionales de protección de los DDHH, no abandonaría el Consejo de Derechos Humanos, no separaría a niños migrantes de sus familias, ni los pondría en jaulas”, enfatizó Morales este miércoles, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



AVN