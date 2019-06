Biden se enfrentará a Bernie Sanders en debate de primarias demócratas

WASHINGTON.- El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, favorito en las encuestas para convertirse en el candidato demócrata a la Presidencia en las elecciones de 2020, se enfrentará al senador progresista Bernie Sanders en uno de los primeros debates de las primarias del Partido Demócrata.



Biden y Sanders se verán las caras acompañados por otros ocho candidatos, incluyendo la senadora Kamala Harris y el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, en el debate que se celebrará el próximo 27 de julio en Miami (Florida), según informó hoy el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).



En esa discusión política, también participarán el ex senador estatal por Colorado Michael Bennet; la senadora Kirsten Gillibrand; el ex gobernador de Colorado, John Hickelooper; el legislador californiano Eric Swalwell; el empresario Andrew Yang; y la escritora y activista Marianne Williamson.



Todos ellos conformarán la segunda tanda de debates de candidatos a las elecciones primarias demócratas, que se celebrarán a partir del inicio del año 2020.



La primera discusión se celebrará el día anterior, el 26 de junio, y sus principales protagonistas serán los senadores Elizabeth Warren y Cory Booker; el exsecretario de Vivienda y exalcalde de San Antonio (Texas) Julián Castro; y el ex congresista Beto O’Rourke.

EFE