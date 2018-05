Bertucci pide a gobierno liberar más presos políticos esta semana

CARACAS.- El ex candidato presidencial Javier Bertucci, afirmó que esperaba que esta semana se hagan más liberaciones hasta alcanzar el número que le fue entregado al presidente Nicolás Maduro, que se ubica en 357 presos políticos.

“Esperamos se termine de cumplir con este acuerdo que se hizo, liberaron a 22 y metieron presos a 14. Estamos teniendo un reciclaje en este punto de lo que catalogamos como presos políticos y el llamado al presidente es que no hagamos reciclaje”, afirmó Bertucci.

“No estamos haciendo nada si usted me entrega a los 357 presos políticos y meten por la puerta de atrás a 200 o 300 más, no estamos haciendo nada para lo que hablamos para ir a un acuerdo de paz en el país”, recalcó el ex candidato presidencial.

Señaló Bertucci que además del llamado al gobierno para que se entreguen más presos políticos esta semana, como lo acordaron, que ya se estaban armando las mesas técnicas para lo que sería la ayuda solidaria.

Fanny Vargas/Unón Radio