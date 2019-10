Bertucci aboga por la liberación plena de presos políticos

CARACAS.- El integrante del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, abogó por la liberación de más presos políticos, bajo los acuerdos firmados entre el gobierno y fracciones de oposición.

«Planteo que no se les de sustitutiva, sino libertad plena a quienes les corresponde y que veamos cuáles mecanismos se están usando para la liberación (…) no estoy de acuerdo en que una persona que no tiene ningún delito o una acusación, tenga que salir bajo una sustitutiva», dijo.