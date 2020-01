Berrizbeitia consideró justificadas sanciones contra siete diputados

CARACAS.- El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Berrizbeitia, consideró como justificadas las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a siete diputados.

Ellos se buscaron eso y no hay ninguna sanción que no tenga la justificación. Rompieron con todo lo que tiene que ver con el Reglamento Interior y de Debate de la AN, la Constitución; no tienen el quórum y es una directiva ilegítima.