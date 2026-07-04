Bancos y empresas de seguros podrían reparar edificios con criterio rojo en Chacao

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que se logró un acuerdo con 27 bancos y más de 20 empresas de seguro para garantizar el rescate de infraestructuras con criterio rojo que puedan ser salvadas.

«Los edificios criterios rojos van a ser evaluados y apadrinados por los bancos y empresas de seguro contra beneficios tributarios que va a dar la Alcaldía durante los próximos dos años. Ellos van a apadrinar la reparación de los edificios que sean rescatables de criterio rojo y nosotros le daremos descuentos por los próximos dos años en materia tributaria.» explicó.

A partir del lunes, los técnicos iniciarán la revisión para determinar si pueden ser reforzados los edificios con etiquetas rojas o deben pasar a demolición.

Los vecinos cuyas viviendas presentan criterio rojo y no cuentan con una opción de reguardo, tienen a disposición 450 habitaciones de los hoteles de Chacao, por un plazo inicial de dos meses.

Sobre el caso de los edificios con criterio amarillo se conoció que estos pasarán a un proceso de evaluación para determinar la forma de canalizar la ayuda.

En el municipio Chacao hay 464 edificaciones con criterio verde; 95 con clasificación amarilla y 36 con coloro rojo.

El criterio verde establece que se puede habitar el edificio porque solo tiene daños leves o no registra ninguna afectación.

La clasificación amarilla significa que la estructura tiene daños que no compromete la estructura y que se puede ingresar a sacar escombros e iniciar los trabajos.

Entre tanto, la etiqueta roja prohíbe el ingreso a la estructura y se pasa el edificio a una mesa técnica de revisión.

Desde el pasado 24 de junio, la Alcaldía de Chacao ha recibido 1.413 solicitudes de personas afectadas y registra 164 incidencias de diferente índole, entre ellas fugas de gas y botes de agua.

Derlys Marchán Pérez / Unión Radio