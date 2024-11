Banco Alimentario de Venezuela inicia campaña para la recolección de alimentos

CARACAS.- Marianela Fernández, presidenta del Banco Alimentario de Venezuela, cuya organización es sin fines de lucro, basado en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar alimentos en todas las fases de la cadena de abastecimiento que de otro modo serían desperdiciados, anunció el lanzamiento de una campaña de recolección de alimentos para ayudar a las poblaciones del país.

«Es una buena noticia que por primera vez tenemos un banco de alimento, llamado Banco Alimentar de Venezuela y tiene como objetivo luchar contra la pérdida y desperdicio de alimento», explicó que «hay unas cifras que nos conmueven e invitan a tomar acción y es que un tercio de los alimentos que se producen en el planeta tierra terminan en la basura y no son consumidos por alguien, estamos en la región que más alimentos bota, América Latina».

Informó Fernández que el problema del hambre en el mundo no es por la producción, es por un tema logístico, almacenaje, traslado, entre otros y que 225 mil kg per cápita al año y de Venezuela solo tenemos del año 2018 que indica 2.280.000 alimentos al año terminan siendo desperdiciados y no aprovechados, es un llamado a todos los sectores en participar, incluirse, apoyar a no botar la comida.

La presidenta del Banco Nacional de Alimentos detalló que la campaña inicia el 30 de noviembre y 01 de diciembre en Caracas incluirá diversas estrategias de recolección, cuentan con Cadenas de Supermercados que se han sumado como Central Madeirense, Farmatodo, Gama, Luz, Plaza´s, Río Supermarket, Río Vida, Veciiino, Viva Supercentro, y existe la posibilidad de realizar donaciones en grupos familiares, todos los que deseen aportar bienvenidos serán.

Los alimentos serán distribuidos a diversas instituciones y, a través de ellas, llegan a los beneficiarios finales, garantizando así una entrega digna y adaptada a sus requerimientos y necesidades individuales. Los Bancos de Alimentos son entonces instituciones al servicio de otras instituciones.

«Actualmente contamos con el apoyo de universidades venezolanas como la UCV, UCAB, Monteávila, UNIMET, colegios con el fin de contribuir y apoyar».

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Fernández hizo un llamado a la población a participar activamente en la campaña como voluntario o aportar alimentos. Más información sobre la campaña, incluyendo los puntos de recolección y las maneras de donar o ser beneficiario, estará disponible en el sitio web del Banco Alimentario de Venezuela https://www.bancoalimentarve.org/

Lismar Rebolledo/Unión Radio