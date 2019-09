Bachelet niega vínculo con brasileña OAS por presunta donación de dinero

SANTIAGO DE CHILE.- La expresidenta chilena Michelle Bachelet negó tener vínculos con la constructora brasileña OAS, después de que un exejecutivo de la firma asegurara haber donado unos 143 mil dólares a la campaña electoral de la exmandataria en 2013.

«Mi verdad es la misma de siempre, no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa«, dijo Bachelet en una entrevista con el canal chileno 24 Horas.

Leo Pinheiro, expresidente de OAS, afirmó en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña que el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente preso por corrupción, pidió recursos a la constructora para la campaña de Bachelet de 2013, previa a su segundo mandato (2014-2018).

El empresario dijo que el dinero aportado a la campaña fue de 101,6 millones de pesos y que fueron depositados a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados, de la que es titular Giorgio Martelli, un operador político que actuó como financista de Bachelet en campañas electorales.

Bachelet dijo que le parece «extraño» que aparezcan ahora las declaraciones de Pinheiro, cuando la fiscal chilena Ximena Chong viajó a Brasil en marzo de 2017 para interrogarlo y el empresario se acogió a su derecho a guardar silencio.

«No me explico, no sé si hay otro trasfondo detrás de esto, de por que ahora aparece esta información en la Folha de Brasil», dijo Bachelet en referencia al diario brasileño Folha de Sao Paulo, que junto al portal The Intercept Brasil divulgó la información este lunes.

EFE