Bachelet: A mí me duele lo que pasa en Venezuela

CARACAS.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que se comprometerá con todas las demandas que han realizado las víctimas de las represiones ocurridas en el país, por lo cual garantizó que su oficina velará por los derechos humanos de los venezolanos.

Confesó que fue muy doloroso escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas.

Dijo que le duele lo que ocurre en el país, y abogó por que se busquen soluciones a través de los esfuerzos que se están haciendo para lograr un diálogo entre gobierno y oposición.

Insistió en que «tenemos la tarea de ser la voz de los que no tienen voz» e interactuar con los actores del Estado.

«La lucha de todas esas víctimas por la justicia son importantes. No solo por lo que esas familias han sufrido, sino que es importante que haya justicia para todos ellos, sean del color que sean. En eso no están solos», dijo la funcionaria, quien aseguró que el gobierno permitirá a la comisión monitorear la situación con la presencia en el país de dos expertos de su Oficina.

En ese sentido, la funcionaria aplaudió la liberación del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, al igual que los detenidos Melvin Farías y Julio Rojas.

«Hago un llamado a todas las autoridades a liberar a todos aquellos que estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica», acotó.

Bachelet aclaró que se quedará una comisión técnica en el país recabando toda la información necesaria para concluir su informe.

La diplomática resaltó la situación crítica que se vive en los centros de salud, por lo cual exhortó al gobierno a que se priorice este tema.

«Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela (…) contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivos y relativos a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar», expresó.

Dijo que no tiene claro cuándo regresará al país. «Las personas me decían no nos olvide y yo no me voy a olvidar de Venezuela».

Mostró preocupación porque las sanciones contra el Gobierno empeoren la crisis ya establecida y enfatizó que los venezolanos no pueden permitirse que se agrave más la situación.

Se tiene previsto que luego de la estadía de la funcionaria en la nación, presente un informe final sobre la situación de Venezuela en las Naciones Unidas el próximo 5 de julio.

