Avería de transformador dejó incomunicadas 35 comunidades indígenas en Amazonas

CARACAS.- Unas 35 comunidades indígenas en el municipio Átures del estado Amazonas se quedaron incomunicadas por la avería del transformador que surte electricidad a la antena de una operadora telefónica estatal.

El cacique mayor y coordinador de la organización indígena Unión de Autoridades Legítimas de Amazonas, Rafael Martínez, informó que desde hace cinco días permanece apagada la torre. Hizo el llamado al gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, para que se haga la sustitución lo más pronto posible.

“Busque solucionarnos con el transformador para la torre, porque nosotros en este momento estamos sin señal, ya que contamos con esa torre para la comunicación, de emergencia o cualquier comunicación de nuestras comunidades”, subrayó Martínez.

Aseguró que han sostenido conversaciones con representantes de la Corporación Eléctrica Nacional para avanzar en las evaluaciones y solventar la situación.

“Nosotros pensamos que era otra cosa, pero no, se quemó el transformador. Vino la cuadrilla de mantenimiento de Corpoelec y ellos verificaron que el transformador se quemó”, insistió Maríntez.

El servicio de comunicación de la operadora estatal es el único existente en la zona del municipio Átures.

Unión Radio