Austria aprueba tasa a empresas digitales con la que recaudará 200 millones

Viena.– El Gobierno austríaco, formado por conservadores y ultraderechistas, aprobó este miércoles un impuesto sobre las actividades de grandes corporaciones digitales, con el objetivo de ingresar en las arcas más de 200 millones de euros por año.



El canciller federal, el democristiano Sebastian Kurz, declaró tras la reunión del Consejo de Ministro que esta tasa pretende “cerrar la gran brecha (impositiva) que no se justifica” entre la economía digital y la convencional.



“Necesitamos reglas en este ámbito, igual que en otros”, señaló el canciller, tras dejar claro que el impuesto no es una medida contra del modelo de las empresas digitales.



El paquete de medidas prevé un impuesto del 5 % sobre la facturación publicitaria de empresas digitales con un volumen de negocios superior a 750 millones de euros (840 millones de dólares) a nivel mundial, de ellos, al menos 25 millones en Austria.



La nueva ley, que aún debe ser adoptada por el Parlamento, hará responsable a plataformas de economía participativa, como Airbnb, de que sus usuarios paguen los impuestos correspondientes en Austria por los ingresos generados.



Asimismo, se eliminará el umbral de 22 euros por paquete hasta el que no se pagan aranceles para productos enviados de países terceros de la Unión Europea, por ejemplo, del gigante minorista chino online Alibaba.



Según explicó el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Löger, Viena espera ingresar con estas medidas unos 200 millones de euros.



EFE