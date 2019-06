Aumenta tensión por nuevo ataque de Trump a alcalde de Londres

LONDRES.- El Partido Laborista británico reaccionó hoy con indignación a un nuevo ataque del presidente estadounidense, Donald Trump, al alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que calificó de «desgracia nacional» después de la muerte de tres jóvenes en la capital británica.

Absolutely awful to see @realDonaldTrump using the tragedy of people being murdered to attack the Mayor. @SadiqKhan is rightly supporting the police to do their job while Katie Hopkins spreads hateful and divisive rhetoric. They seek to divide at a time we need to come together. https://t.co/Se3fgWDXUZ