Audiencia de Zambrano no se realizó por falta de despacho

CARACAS.- La audiencia preliminar del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, y de los cuatro acompañantes prevista para este jueves no se ejecutó por falta de despacho en el tribunal competente.

La abogada e hija del parlamentario, Soley Zambrano, informó mediante su cuenta de Twitter que el tribunal solo ha despachado seis días desde el pasado 21 de junio, cuando se presentó la acusación.

El pasado 8 de mayo del presente año, Zambrano fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes remolcaron su vehículo, con él dentro, a las afueras de la sede del partido AD.

