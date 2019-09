Atribuyen motines carcelarios al hacinamiento y al retardo procesal

CARACAS.- La diputada ante la Asamblea Nacional- AN- Yajaira Forero, enfatizó que los motines en los Centros de Detención Preventiva obedecen al hacinamiento y al retardo procesal penal.

Precisó que en el país hay 60 mil detenidos en los diferentes calabozos preventivos, en los cuales se ha presentado hechos violentos de manera reiterativa.

Dijo que el motín generado la noche de este pasado martes en el Centro de Detención Preventivo Boleíta, conocido como Zona 7 «es tan solo uno de muchos».

“Estos motines que realizan los privados de libertad, son por las violaciones graves a sus derechos humanos, porque no son trasladados oportunamente a los tribunales, no reciben la alimentación, les maltratan a sus familiares, la corrupción, el hacinamiento y porque no se les presta una adecuada atención médica ”, dijo.

Agregó que la comisión de política interior del Parlamento trabaja en la Ley de Calabozos con la finalidad de lograr que estos sitios sean de transición para los detenidos.

Unión Radio