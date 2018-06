Atletismo criollo va por todo en Cocha 2018

COCHABAMBA.- El presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Wilfredys León, expresó con optimismo que sus exponentes están listos para brillar en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, que en el caso del deporte rey, el atletismo, arrancará fuegos el venidero martes 5 de junio en el Complejo Petrolero, ubicado a pocos minutos de la Villa de deportistas.

León con quien conversamos en el lobby del Hotel Regina en suelo cochabambino antes de la entrada de sus representados a la Villa, indicó: “Estamos listos para que nuestros muchachos lo den todo en la pista, pese a la ausencia de Yulimar Rojas, tenemos un excelente equipo, muy completo, hicimos una excelente preparación de altura y vamos a tener una estupenda actuación acá, vamos por varias medallas de oro, con los chequeos que hicimos en Venezuela y por lo que he visto en los entrenamientos, no hay duda que vamos a triunfar en varias modalidades”. El máximo representante de la FVA, apuntó que por cuestiones de altura decidieron no inscribir a marchistas ni fondistas.

Al ser interrogado por las apuestas del ente federativo a sus esperanzas de medallas de oro, León aseveró: “Las expectativas más reales de preseas áureas están centradas en: Marvin Blanco en 1500 planos, Nercelys Soto en los 100, Génesis Romero en 100 con vallas, Eure Yánez en el salto alto, Georny Jaramillo en el decatlón y los relevos, 4 x 100 damas y caballeros, así como el 4 x 400 también en hombres”.

Wilfredys León insistió en que está seguro del rendimiento del deporte que él maneja en Venezuela: “Con todos los chequeos que hemos hechos, la preparación intensa, además con el talento de nuestras figuras, no dudamos en señalar que vamos a tener el mejor rendimiento de una selección criolla en unos Suramericanos”.

El atletismo se iniciará el martes 5 de junio con los 50 kilómetros marcha para hombres, en un circuito ubicado en la Avenida Heroínas de esta agradable localidad del país del altiplano.

Ricardo Gómez Chirinos/Unión Radio