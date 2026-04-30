Aterriza en Miami el primer vuelo directo a EEUU procedente de Venezuela en 7 años

MIAMI.- El primer vuelo comercial directo procedente de Venezuela en siete años aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, completando así la reanudación de esta ruta, que fue abierta horas antes cuando el mismo avión de American Airlines partió de Estados Unidos hacia Caracas.

El vuelo despegó de la capital venezolana a las 14:59 hora local (18:59 GMT) y aterrizó a las 18:03 hora local (22:03 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Miami, después de poco más de tres horas de trayecto.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

EFE