Gobierno y banca evalúan nueva fecha para la reconversión

CARACAS.- El Ejecutivo Nacional, la Asociación Bancaria y el BCV podrían decidir este miércoles la nueva fecha para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria.

En una reunió con las autoridades del gobierno y el BCV, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Arístides Maza, calificó como “un riesgo” mantener el 4 de junio como inicio para el arranque del nuevo cono monetario por lo que propuso que el mismo se postergue por no menos de 90 días.

“Es una necesidad urgente y una decisión acertada no solo para la banca, si no para el país (…) Persisten riesgos muy grandes de que podamos realizar la reconversión en la fecha dictada por el decreto, a pesar de que estamos casi listos de todas las actividades tecnológicas y logísticas, no hemos podido hacer pruebas integrales”, argumentó.

Además, la posibilidad de que ambos conos coexistan de manera conjunta para evitar “estrés” en el sistema de pagos.

A su vez, el jefe de Estado planteó la posibilidad de que la misma se programe para dentro de 60 días.

“Creo que hay quedar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión, ni tan tan ni ton ton. Pudiéramos plantearnos una nueva meta, 60 días y hacer todos los eventos y simulacros y buscar esa reconversión que necesita Venezuela; comparto el plan antiestres de la convivencia entre conos”, manifestó.

Virginia Hernández/Unión Radio