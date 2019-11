Aseguran que hospitales tienen déficit del 50 % de medicamentos

CARACAS.- El médico cirujano, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y miembro de la red de médicos por la salud, Julio Castro, aseguró que el déficit de medicamentos en los hospitales del país ronda el 50 %, lo que impide una atención adecuada al ciudadano.

«Esto significa que la probabilidad de que tú llegues con una enfermedad grave a la emergencia de un hospital, y necesites un medicamento, el 50 % es probable que no lo tengan», dijo.

En entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxito de Unión Radio, Castro cuestionó que el Estado no garantice el derecho a la salud de los venezolanos, y que no dote a las instituciones con medicamentos, para que los pacientes no tengan que comprarlos ante cualquier emergencia.

Jean Carlos González/ Unión Radio