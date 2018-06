Arturo Ramírez confiado en brillar en la velocidad

COCHABAMBA.- El experimentado atleta criollo, Arturo Ramírez llega a suelo boliviano con un gran recorrido internacional y aspira a conseguir varios metales dorados en los eventos de pista y campo en la continuación de la edición número 11 de los Juegos Suramericanos.

Ramírez de 27 años de edad, ha tomado parte en Mundiales Juveniles, adultos, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, por nombrar las más importantes, además está en el libro de récords nacionales en los relevos 4 x 100 y 4 x 400, logrados en Guadalajara 2011 y el Iberoamericano de Barquisimeto 2012, año donde también fue finalista con la posta larga en Londres 2012.

El guariqueño nos comentó cómo ha sido ese extenso recorrido con la camiseta de Venezuela y lo que ha sido para él estar en grandes eventos: “De verdad que debo dar gracias a Dios por mantenerme sano, he estado libre de lesiones, he sido un atleta que a diferencia de muchos se han tenido que retirar por alguna dolencia física, las lesiones no se han presentado para abandonar mi deporte favorito, en cuanto a Mundiales, cada certamen es especial, único, pero sin duda el haber tomado parte en la final de Londres 2012, ha sido muy especial para mí, además que alcanzar el cupo a Río en solo dos carreras fue una hazaña para nosotros”.

Ramírez aseveró que está en excelentes condiciones para destacar en la nueva pista de atletismo, cuya instalación será estrenada para esta cita: “ En la actualidad estamos en buenas condiciones, luego de los Bolivarianos de Santa Marta, acá en Cochabamba, estamos empujando por decirlo así en la continuación del ciclo olímpico, con ese 4×100 que daremos todo para que ese relevo, repita una participación en Olímpicos que no se alcanza desde Sídney 2000 y este evento en Bolivia será muy importante en la ruta a esa meta, queremos emular a Lara, ya que todos los integrantes de esa posta eran de ese estado en los Olímpicos, en los Suramericanos, estaremos 3 de Guárico y descansaremos hasta conseguirlo”.

Arturo le da mucho crédito a sus condiciones actuales, al hecho de haber regresado con su entrenador de sus primeros años en el deporte: “ Comenzamos desde inicios de año, continuamos con los eventos en nuestro país y debo agradecer a Ramón Ramírez (actual Director Técnico de la FVA), quien fue mi mentor cuando comencé en esta disciplina, luego de haber dejado a César Martínez quien fue muchos años mi entrenador, pero con Ramón he podido sentirme muy bien, estoy muy optimista, creo que puedo mejorar mi marca personal en los 100 planos y pelear el oro con el 4 x 100 metros”.

Ramírez estará en esa porta corta con sus compañeros de Guárico, Alexis Nieves, Rafael Vásquez y el apureño, Alberto Aguilar.

Ricardo Gómez Chirinos/Unión Radio