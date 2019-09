Arreaza denunció ante países No Alineados «amenazas» de EEUU

CARACAS.- El canciller, Jorge Arreaza, denunció que un «grupo de países minoritarios» pretenden instrumentalizar la ONU como un «arma de intervención» en asuntos internos a través de la promoción de un golpe de Estado contra las autoridades constitucionales mediante la impugnación de sus credenciales ante el organismo.

«Esta maniobra que vulnera flagrantemente la carta de las Naciones Unidas, las normas del Derecho internacional e incluso sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pretende ser ensayada en horas de la tarde del día de mañana, cuando se tiene previsto que nuestra vicepresidenta haga uso de la palabra en el debate de la Asamblea General», dijo.

El jefe de la diplomacia venezolana aseveró que a partir de las decisiones adoptadas durante la reunión de los países No Alineados en Caracas en julio pasado, «venceremos juntos esta nueva arremetida que busca fijar un negativo precedente que permitiría a terceros arrogarse el derecho de designar de manera ilegal las autoridades de otro país y desconocer la voluntad de los pueblos».

Alertó sobre las «amenazas intervencionistas» del Gobierno de Estados Unidos contra la nación y las acciones «unilaterales coercitivas» que aseveró afectan a toda la región.

«El gobierno de Estados Unidos no solo nos amenaza con el uso de la fuerza, reiterando que -todas las opciones están sobre la mesa- sino que ahora se pretende incluso activar un tratado internacional del que Venezuela no es parte, para propiciar una intervención extranjera y lograr por la vía armada lo que no han podido lograr por otra vía», sentenció.

Criticó el «criminal bloqueo económico y financiero» impuesto por la Casa Blanca que argumentó le ha costado «miles de millones de dólares a nuestro país».

"Es un castigo colectivo impuesto por EEUU a más de 30 millones de venezolanos para quebrantar su voluntad y derecho a la autodeterminación" afirma el canciller Jorge Arreaza en reunión de @MNOAL_NAM #UNGA #UNGA74 pic.twitter.com/KgObmZgnkm — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) September 26, 2019

Unión Radio