García Arocha: Elecciones suspendidas por el TSJ no por universidades

CARACAS.- la rectora de la Universidad Central de Venezuela -UCV- Cecilia García Arocha, ratifica que la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ- que ordena elecciones rectorales en la UCV «no están estipuladas dentro del artículo 109 de la Constitución, además son antiautonómicas porque ningún poder extraño a la universidad puede establecer parámetros en las universidades».

En entrevista a Carlos Croes en Televen, enfatizó que ya la universidad hizo lo que tenía que hacer introduciendo dos recursos y «ambos fueron inadmisibles por el TSJ pero lo hicimos».

«Las elecciones no se han hecho porque que las ha suspendido la sala del electoral del TSJ no las universidades. «Nosotros no podemos hacerlas (…) Por el hecho de ser autoridades no es que no queremos hacer elecciones», matizó.