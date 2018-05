Apple prepara con Hailee Steinfeld una comedia sobre Emily Dickinson

Bajo el título “Dickinson”, esta serie de humor, cuyos capítulos durarán media hora, explorará la sociedad del siglo XIX desde la perspectiva de la famosa escritora.

Alena Smith figurará como guionista de este show, mientras que David Gordon Green será el director.

Nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por “True Grit” (2010) y al Globo de Oro a la mejor intérprete femenina de comedia o musical por “The Edge of Seventeen” (2016), Hailee Steinfeld es uno de los talentos jóvenes en alza en Hollywood, y ha participado además en la segunda y la tercera entrega de la saga “Pitch Perfect”.

Steinfeld, que de forma paralela al cine ha desarrollado una carrera musical, estrenará a finales de este año la cinta “Bumblebee”, un “spin-off” (película derivada) de la exitosa saga de acción “Transformers” que dirigirá Travis Knight (“Kubo and the Two Strings”, 2016).

Por su parte, Apple continúa con su estrategia para desembarcar en la televisión, que incluye varios proyectos de gran envergadura para los que cuenta con estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, Octavia Spencer y Kristin Wiig.

EFE