Aplazan para el viernes audiencia previa a juicio en caso contra Correa en Ecuador

Así lo dictaminó la jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Quito Daniella Camacho, tras llamar la atención de la Fiscalía General por la mencionada irregularidad.

La sesión se reinstalará el 21 de septiembre a la una de la tarde.

“Mi abogado me comunicó que había ciertas fallas en la foliación del expediente pero que esto podría corregirse. Le he pedido personalmente que le solicite a la jueza el día de hoy que suspenda la audiencia”, explicó a los medios Balda, que ejerce de acusador particular.

El político opositor argumentó que pese a que su defensa tiene total seguridad y documentos probatorios que demuestran “la culpabilidad de Rafael Correa como autor intelectual del secuestro”, no quiere que “esos errores de foliación no le vayan a permitir ejercer su legítima defensa técnica”.

Por su parte, el letrado de Correa, Caupolicán Ochoa, lamentó la decisión de aplazar el proceso, que achacó a una “impropia actuación de la Fiscalía”.

EFE