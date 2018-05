Alvarado: Posponer la reconversión es acertado si atacan la hiperinflación

CARACAS.-El miembro de la comisión permanente de finanzas, Ángel Alvarado, estima que la decisión de estudiar nuevos lapsos para la reconversión monetaria debe ir acompañada de medidas para combatir la hiperinflación.

El parlamentario manifestó que la importancia de, no solo escuchar a la Asociación Bancaria, sino a la Asamblea Nacional que ha hecho propuestas sobre el tema económico.“En 60 días el billete de Bs. 500 no haría falta, haría falta el billete de uno, de dos millones. La hiperinflación se come los billetes, habría que actualizar el nuevo cono monetario, debería ser un proceso que termine en enero de 2019 donde circulen ambas monedas, para hacer eso hay que estabilizar los precios, el problema de fondo es la inflación”.

En el programa de Vanessa Davies, Por donde vamos de Unión Radio manifestó que “Maduro no ha hecho anuncios sobre la hiperinflación, cómo se va atacar el problema, el plan que tiene, las medidas que se van a tomar, y ese es el problema de fondo”.

Estima que es una medida sensata, pero debe ir acompañada de una plan antiinflacionario.

Ivette Janzen/Unión Radio