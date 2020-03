Analista ve movilización a la AN como una oportunidad para la oposición

CARACAS. – El analista político Pablo Quintero estimó que las movilizaciones convocadas por el oficialismo y la oposición no cuenten con una amplia participación, al tratarse de un día laborable.

«Es un día de semana donde no vamos a ver mucha gente en la calle, eso de un lado y del otro, pero si es importante que la calle se manifieste (…) con un método distinto, pero alternativo a todo lo que ha venido sucediendo».

En entrevista con Eduardo Rodríguez, para el programa A Tiempo de Unión Radio, afirmó que todos los sectores se encuentran en un proceso de diálogo, que a pesar de «que no se vea no quiere decir que no exista».

Quintero consideró que la marcha encabezada por el diputado Juan Guaidó es una oportunidad para que la Asamblea Nacional (AN) reafirme su posición como «actor político fundamental».

«Los mecanismos de participación ciudadana, los trabajadores, los médicos, los maestros, es decir, toda la sociedad que se ve inmersa».

El analista político indicó que solo una articulación de la ciudadanía, de los gremios y de los partidos políticos podrá aumentar «el costo político».

