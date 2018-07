Analista Guarino: Maduro perdió oportunidad de oro de cambiar modelo económico

CARACAS.- El licenciado en Administración, analista financiero y profesor universitario, Jose Ignacio Guarino, considera como algo realmente preocupante el anuncio del Fondo Monetario Internacional, FMI, de pronosticar la inflación en un millón por ciento en Venezuela.

“Este caso es uno de los pocos casos en el mundo, lo que es alarmante por la presión en lo que se refiere al tema del dinero porque la moneda ya no está respaldada con la confianza y la credibilidad lo que es importante, y si no se crea no se va a poder hacer nada ya que el dinero se convierte en inorgánico”, manifestó Guarino en el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio.

Señaló el analista que el tema económico ha estado ligado siempre a a lo político en Venezuela porque los políticos son los que manejan los ingresos que provienen del petróleo y, a su juicio, el presidente Maduro perdió la oportunidad de oro de cambiar el modelo económico por que ya está desgastado.

“La unificación cambiaria es necesaria así como la transparencia en cuanto al tipo de cambio en la cual se realizan las operaciones, y el ejecutivo nacional sabe lo que tienen que hacer para solucionar esto pero no hay la voluntad política”, recalcó.

Fanny Vargas/Unión Radio