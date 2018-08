Analista Brusco considera que medidas económicas tienen un objetivo político

CARACAS.- El analista en economía, Luis Brusco, considera que las medidas económicos realizadas por el Ejecutivo, no corresponden a la situación actual del país y acentúa la problemática, “estos ajustes no son sostenibles cuando no existe una producción que la respalde, solo genera una mayor crisis ya que no hay un propósito económico sino político“.

Brusco expresó que el sector empresarial no cuenta con suficiente producción como para cubrir el nuevo aumento salarial y adaptarse a los nuevos ajustes, “estamos a las puertas de un plan que en ultima instancia llegue a la destrucción total de la empresa privada y el Gobierno se quede con lo poco que queda, da la impresión que esto solo va a acentuar la crisis económica que tiene el país“, dijo.

En referencia a la implementación de la moneda virtual Petro, el economista expresó que “no es una moneda ni una unidad contable de aceptación mundial y lo más probable que solo sea usada y reconocida por el Estado, ya que el sector privado no les convendrá usarla”, dijo en entrevista concedida a Esteninf Olivarez y Alonso Moleiro al programa Gente de palabra, transmitida por Unión Radio.

Antoni Díaz / Unión Radio.