Análisis Maryolga Girán urge por medidas que mejoren los salarios

CARACAS.-La abogada laboral, Maryolga Girán, afirmó este jueves que es necesario generar incentivos para la producción nacional para que se puedan aumentar los salarios y mejoren los ingresos financieros de los trabajadores.

Al ser consultada sobre el proyecto de ley laboral contra el bloqueo que impulsa el Parlamento venezolano, sostuvo que la solución al efecto que han tenido las sanciones en el poder adquisitivo «no puede ser solamente en la redacción de una ley, hay que tomar una serie de medidas«.

«No dudo de las buenas intenciones del Poder Legislativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero me da la impresión de que por ahí no es, el tema de las sanciones no se puede atacar solamente con una ley que ponga más cargas en el sector empleador«, dijo.

La especialista en la materia insistió en que los sectores productivos no tienen la capacidad para «soportar» una nueva carga fiscal. Asimismo, agregó que «no tienen caja, la demanda de producto ha bajado inmensamente» y la producción llega a 40%.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio enfatizó en que se deben tomar estrategias que corrijan los temas de fondos y no solo de formas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio