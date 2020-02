AN pide a congreso español investigar viaje de Delcy Rodríguez

MADRID.- La Asamblea Nacional -AN- encabezada por diputado opositor Juan Guaidó, solicitó al Congreso español una «exhaustiva investigación» del viaje a Madrid de la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y «los motivos detrás» de su encuentro con el ministro de Fomento español, José Luis Ábalos.



El encuentro tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que había viajado Rodríguez hasta el aeropuerto madrileño de Barajas, y generó una tormenta política en España porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Caracas.



Tras filtrarse la reunión en un medio digital, el Gobierno español dio varias versiones de los sucedido y mantuvo que Rodríguez no llegó a entrar legalmente en suelo del país con lo que no se violaron las sanciones que la UE mantiene desde 2017 contra dirigentes destacados del Ejecutivo venezolano.



Sin embargo, la Asamblea Nacional pide ahora explicaciones al Congreso español por medio de dos cartas oficiales idénticas, a las que tuvo acceso Efe, firmadas por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Armando Armas.



Las misivas fueron recibidas por las portavoces del conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs, liberales) en la comisión de Exteriores del Parlamento español, Valentina Martínez y Marta Martín.



A este respecto, el PP registró ayer una petición de comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para explicar «las conversaciones mantenidas y los acuerdos alcanzados» en el encuentro entre Rodríguez y Ábalos.







EFE/SPLL