AN convoca a partidos políticos y movimientos electorales para este #03Oct

CARACAS.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, nombró una comisión especial para que convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en elecciones del pasado 28 de julio a un diálogo político el próximo jueves 3 de octubre.

«Este próximo jueves los espero en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional para iniciar un diálogo político (…), el que no quiera venir no hace falta, falta hace el que vendrá, el que no quiera venir que después no se vaya a llorar a la Corte española», dijo.

La mesa estará presidida por Jorge Rodríguez y con esta iniciativa se buscará revisar todas las leyes aprobadas por el Parlamento, para ajustar la legislación electoral, de cara a los comicios regionales previstos para 2025.

Lea también: Pensionados venezolanos piden a la ONU intervenir por su situación económica

Unión Radio