Ambientalista considera que la sequía del agua está por encima de la energética

CARACAS.- El empresario y magnate tecnológico, Elon Musk, encendió las alarmas sobre una posible crisis energética mundial, a medida que la inteligencia artificial (IA) y los vehículos eléctricos (VE) continúan su rápida expansión.

Ante esto, el geógrafo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Antonio de Lisio, resaltó que el gran tema a debatir en Latinoamérica y demás países de la región, es el tema del agua, en vista de la sequía y los escasos programas de prevención.

«La sequía eléctrica no ha existido ni existirá. En los actuales momentos no podemos hablar de una sequía eléctrica, teniendo tantas opciones y fuentes renovables, convencionales, entre otros. No sé por qué el señor Musk se le ocurrió eso (…) el verdadero problema es el tema del agua, porque el 60% del territorio latinoamericano está registrando situaciones se sequía; entre medias y extremas», dijo en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy en Unión Radio.

En el caso de Caracas, el especialista aseguró que la ciudad está en unas «condiciones privilegiadas», porque no tiene problemas de abastecimiento de agua, gracias a sus fuentes hidrológicas.

Insistió en la necesidad de resolver el problema energético del país, así como en la obtención de la energía renovable.

Unión Radio