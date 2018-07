Alvarado prevé que inflación de 2018 rondará el millón por ciento

CARACAS.- El economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, no comparte la misma cifra que publicó este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyectó la inflación en Venezuela en 1.000.000 % para final de año. “Si suponemos que de aquí a fin de año los precios crecen 3 % diariamente, pues la cifra del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ser un millón”.

Sobre la posibilidad de que el Banco Central de Venezuela (BCV), quite seis ceros a la moneda, como consecuencia de la hiperinflación, el parlamentario considera que la reconversión monetaria pautada para el 4 de agosto no se efectuará, porque no habría el efectivo necesario.”Evidentemente esto tiene sus ventajas, pero cómo se va a implementar, faltan 15 días para eso y se atrasaría la reconversión (…) quitarle seis ceros a la moneda no resolvería el problema operativo porque se implementaría mal (…) no parece estar los billetes disponibles ni el sistema preparado para llevar a cabo esta operación”, acotó.

El parlamentario señaló que se necesitan billetes de alta denominación porque al paso que va la economía no va a ser posible pagar nada con los que están en circulación, y lo mismo acarrearía al colapso del “sistema económico y de pago”.

En entrevista a Vanessa Davies al programa Por donde vamos, transmitida por Unión Radio, el economista indicó que hay tres problemas que se deben resolver en el país: la hiperinflación, escasez de efectivo y eliminación de ceros a la moneda, cuando se hayan resuelto los dos primeros puntos.

Jean Carlos González/ Unión Radio