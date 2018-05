Alumnas feministas llaman a ocupar todas las casas universitarias de Chile

Según las dirigentes de las agrupaciones, si bien algunos cambios legislativos anunciados por el presidente Sebastián Piñera “son necesarios y simbólicos, no son suficientes, ni responden a la demanda principal del movimiento estudiantil feminista: la educación no sexista”.

Tras solicitar en la Intendencia (gobernación) de Santiago la autorización para efectuar la nueva marcha, las dirigentes llamaron asimismo a radicalizar las protestas que desde hace varias semanas se desarrollan en Chile.

Al menos dieciocho facultades, escuelas y otros establecimientos universitarios permanecen ocupados por estudiantes feministas, que reclaman el fin de la violencia machista y el acoso sexual y construir una educación no sexista en el país.

El pasado viernes, la agitación subió de volumen cuando un centenar de alumnas ocuparon la Casa Central de la Universidad Católica, en la que permanecen desde entonces.

Las estudiantes, que en algunas sedes ocupadas no admiten la entrada a alumnos varones, exigen además la salida de dos ministros a los que acusan de conductas y opiniones machistas; de Salud, Emilio Santelices y de Educación, Gerardo Varela.

También de José Tomás Henríquez, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, que pertenece a un movimiento que se opone a las reformas que favorecen a las minorías sexuales y del secretario regional de Educación del Biobío, Fernando Peña.

“El Gobierno no se ha pronunciado respecto a estos despidos, por lo tanto, nosotras no reaccionamos con respecto al diálogo. De igual manera, ellos no nos han invitado a conversar en ningún momento”, afirmó a los periodistas Amanda Mitrovich, portavoz de la Coordinadora Feminista Universitaria (CFU).

Respeto de las manifestaciones de rechazo a la ocupación de la Casa Central de la Universidad Católica (UC) por parte de algunos grupos de alumnas, Mitrovich llamó “a concentrarnos en lo realmente importante”.

“Hoy tenemos movilizado a todo el país con las demandas feministas, y en la UC hay un porcentaje que está en contra de la toma, pero el porcentaje más importante está apoyándola”, remarcó.

De concretarse, la del 6 de junio será la segunda marcha nacional por esta causa, tras una manifestación realizada el pasado 17 de mayo en Santiago y varias ciudades de provincia.

La marcha será precedida de otra convocada en Valparaíso para este viernes, 1 de junio, coincidiendo con la cuenta pública de su gestión que debe presentar ante el país el presidente Sebastián Piñera.

Esta manifestación cuenta con la adhesión de organizaciones sindicales, partidos de oposición y diversos movimientos sociales.

En la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez mantuvo hoy un nuevo diálogo con las ocupantes, en el que se llegó a un principio de acuerdo que podría suponer el fin de la ocupación, según las autoridades del establecimiento.

El documento, no obstante, debe ser debatido y aprobado por la asamblea de las estudiantes para su puesta en vigor.

“Yo estoy esperando la respuesta de ellas y les he asegurado que pueden estar tranquilas en su toma de decisiones”, dijo después de la reunión a los periodistas el rector, que descartó solicitar “por ahora” el desalojo a la Casa Central por la Fuerza Pública.

“Lo que acordamos con ellas es tener mesas de trabajo en cada tema, con representantes de la Federación de Estudiantes, de otros movimientos estudiantiles y rectoría, para trabajar en serio en protocolos y resultados”, aseguró.

EFE/SPLL