Alcalde Sayegh: Asociación de Alcaldes de Venezuela será un espacio de encuentro

CARACAS.- El Alcalde de el Hatillo, Elías Sayegh, reasaltó la importancia de relanzar la Asociación de Alcaldes Demócratas de Venezuela donde estarán agrupados los alcaldes de oposición, para buscar mecanismos a fin de hacer frente a los problemas que atraviesan los gobiernos municipales.

“Nosotros vamos a fortalecer un espacio para llevar adelante nuestras gestiones y estamos compartiendo experiencias de gobierno exitosa para que sean repetidas en otras alcaldías, para ayudarnos en esta difícil tarea”, manifestó Sayegh en el programa En Sintonía transmitido por Unión Radio.

Señaló el alcalde que se han ido coordinando en distintas áreas con la gobernación pero que hay que seguir profundizando esa sinergia para lo que se debe trabajar en conjunto, “Esto no quiere decir que no vamos a trabajar con quienes no piense igual que nosotros, sino que entre nosotros los alcaldes de oposición va a haber un espacio de mayor encuentro”, resaltó.

“Queremos que El Hatillo sea un espacio de sana convivencia ciudadana y estamos trabajando para ello implementado medidas que estamos seguros que serán utilizadas en otros municipios del país”, enfatizó.

