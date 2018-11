Alcalde de Chacao apuesta por el movimiento vecinal en comicios del 9-D

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, dijo que en estas elecciones municipales, previstas para el 9 de diciembre, decidió apoyar a las 29 asociaciones de vecinos; la misma fórmula que se empleó cuando fue electo en la jurisdicción por el partido Primero Justicia, el pasado 10 de diciembre de 2017.

“Estas asociaciones se reunieron y se plantearon impulsar las candidaturas a concejales. Se postularon al menos 50 personas, y estas 29 asociaciones, conformaron una terna para evaluar los currículos de los postulados; designando así a 14 candidatos para ocupar estos espacios (…) son siete principales y siete suplentes”, explicó Duque.

El edil indicó que declinaron a las propuestas que recibieron de otras agrupaciones políticas porque “querían estar alejados de los partidos tradicionales, ya que algunos dirigentes vecinales querían participar con otras tarjetas. La Fuerza del Cambio, el partido Ecológico y Por Amor a los Pueblos, esas son las tres tarjetas con las cuales estamos participando”.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa La entrevista que transmite Unión Radio, el burgomaestre señaló que el principal adversario en estos comicios no son los candidatos oficialistas, si no el abstencionismo de la colectividad, porque “si el elector opositor no sale a votar, entonces sí corremos el riesgo de que la cámara municipal sea ocupada por el PSUV. En este caso, sería una catástrofe para el municipio más opositor de Venezuela”.

Por otra parte, Duque comentó que han realizado alianzas con farmacias para atender de una manera óptima a los vecinos y demás personas que acuden a Salud Chacao, porque ” se ha convertido en un centro metropolitano de atención de salud”.

Jean Carlos González/ Unión Radio