Alcalde de Baruta afirma que «no acompaña» consulta sobre comunas

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, afirmó que su jurisdicción no se suscribirá a la iniciativa que tomó el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para realizar una consulta pública a la ciudadanía con la finalidad de saber si están de acuerdo con la «transferencias de competencias a las comunas».

«Nosotros no estamos acompañando esta iniciativa (…) Sin embargo, ya que se está preguntando algo que no es legal, la consulta se está haciendo de manera incorrecta. Nosotros los alcaldes no vamos a avalar ese proceso. Mantenemos nuestra posición de no participar en esta convocatoria. Nos estamos reuniendo con los vecinos y gremios para trazar una ruta estructural entre todos los afectados del estado Miranda», dijo.