Alcadía de Chacao canalizará denuncias por incumplimiento de cuarentena

CARACAS. – El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que existen dos casos positivos por Coronavirus entre las 17 personas detenidas por las autoridades, que se encontraban de fiesta en una vivienda ubicada en Los Palos Grandes, en desacato a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.

Los casos ya se encuentran aislados en uno de los hospitales centinelas habilitados por el Ejecutivo.

Las otras 15 personas también se encuentran en aislamiento «para esperar las 42 horas y los resultados de los exámenes», en cumplimiento a los protocolos de seguridad.

En conversación con Vanessa Davies, para el programa Por Donde Vamos transmitido por Unión Radio, aseguró que «si algún vecino está fuera de su casa no será detenido, pero sí tenemos un lugar donde se hace una fiesta de manera irresponsable, con un número tan grande de personas» se canalizará la denuncia a través de los entes competentes.

«Si no acatan el exhorto nosotros vamos a proceder, pero no es que la policía de Chacao y el alcalde esté dando lineamientos de detener a quién incumpla la cuarentena, ese no es el mensaje».