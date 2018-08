Asociación de Líneas Aéreas espera que aumento salarial sea publicado en Gaceta Oficial

CARACAS.- El presidente Ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela y vicepresidente del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Humberto Figuera, opinó que con el reciente aumento salarial las aerolíneas nacionales e internacionales, que operan en el país, están a la espera de que se publique en la Gaceta Oficial para determinar en cuánto se incrementará el pasaje.

Figuera señaló que las líneas aéreas no pueden cobrar los boletos en dólares sino en bolívares. “El estado Vargas publicó una gaceta oficial en donde ordenan que el pago del impuesto de salida tiene que ser en euros (…) si aquí alguien está dolarizando no son exactamente las líneas aéreas. La líneas internacionales desde 2014 no están vendiendo boletos en Venezuela, sino que venden a través de agencias de viajes que tienen sucursales afuera”, acotó.

En entrevista concedida a Esteninf Olivares y Alonso Moleiro al programa Gente de palabra, transmitida por Unión Radio, el vicepresidente de Conseturismo precisó que confía plenamente en las aerolíneas, porque a su juicio, el 95 % son empresas serias y responsables que no violan la ley.

Jean Carlos González/ Unión Radio